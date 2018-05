Duurzaamheid is het toverwoord in Hattem

De nieuwe coalitie in Hattem heeft donderdagmiddag haar plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd. Een belangrijk speerpunt voor de ChristenUnie, CDA en PvdA is duurzaamheid.

Wie het acht pagina’s tellende coalitieakkoord in Hattem leest, ziet het gelijk: de nieuwe partners ChristenUnie, CDA en PvdA gaan zich met name inzetten op het gebied van duurzaamheid. De alinea ‘energietransitie en klimaat’ is immers ook verreweg de grootste in het hele document.

Zo wil de coalitie dat nieuwe woningen in de wijk ’t Veen aardgasvrij worden gebouwd, zijn er plannen voor duurzaamheidsleningen en de uitbreiding van het Energieloket. Ook gezinnen met lage inkomens moeten duurzame maatregelen kunnen nemen, om zo hoge de energielasten en daarmee zogeheten energiearmoede te voorkomen. ,,De grootste uitdaging zit in de duurzaamheid, in de breedste zin van het woord”, aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Arend Palland.

Installatie

De plannen en het coalitieakkoord, met de inspirerende titel ‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem’, werden donderdagmiddag in het stadhuis van Hattem gepresenteerd. De allen in Hattem woonachtige kandidaat wethouders Auke Schipper (ChristenUnie), Martijn Hospers (CDA) en Carla Broekhuis (PvdA) worden, na instemming door de gemeenteraad, in de raadsvergadering van komende maandag geïnstalleerd.

Hospers is de enige die wethouder blijft; zijn twee toekomstige collega’s van de ChristenUnie en PvdA zijn nieuw. De wethoudersformatie breidt overigens flink uit: van 2,1 naar 2,7 fte. Gezamenlijk hebben de drie coalitiepartijen met 11 van de 15 zetels een ruime meerderheid in de raad.