Dwoëny’s hel: iedereen wist het, toch ging het mis. Had dit misdrijf voorkomen kunnen worden?

video Automobi­list maakt met 176 km/u van dijk bij Hattem racebaan: rijbewijs kwijt

13:09 Een automobilist kon gisteravond zijn rijbewijs inleveren nadat de politie met de videowagen had geconstateerd dat de man met een snelheid van zo’n 176 km per uur over de Geldersedijk bij Hattem had gereden.