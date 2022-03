Eerste kiezer in Hattem zet stembureau 1 gelijk op scherp: ‘We moeten de regels volgen’

Het is kwart over zeven in de ochtend als vier mensen in de Burgerzaal van het Stadhuis in Hattem de koffie klaar zetten. Vorig jaar waren ze voor de Tweede Kamerverkiezingen ook al op maandagochtend geopend en toen liep het meteen lekker door. In deze zaal worden normaliter huwelijken voltrokken en vergaderen de plaatselijke politici. Vandaag en morgen is het het enige stembureau in Hattem dat open is, woensdag kan op meer plekken gestemd worden.