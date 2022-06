Eerste rotonde Hattem is vergroend, wie neemt nummer twee onder handen?

Luisa liet zwaargewon­de vrouw niet los na tragische valpartij: ‘Ik wilde haar niet zo alleen laten liggen’

Luisa Blonk maakte zondag nietsvermoedend een mooie avondwandeling in Hattem. Totdat vlak voor haar ogen een ongeval gebeurde met verschrikkelijke gevolgen. Een hond rende voor een passerende fietsster langs. De vrouw van 74 viel en overleed een dag later aan haar verwondingen. ,,Ze was nog bij, ik heb haar hand vastgehouden.’’

