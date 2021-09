Einde aan recordafschot van herten en zwijnen op Veluwe? Gelderse politiek wil effectievere jacht voor minder overlast en schade

TAFELTENNIS Met de rentree van Viktor Brodd willen tafelten­nis­sers Smash’70 weer een gooi doen naar de landstitel

25 juni Smash’70 zorgt voor een verrassing. De Hattemse tafeltennissers gaan komend seizoen weer met Viktor Brodd de eredivisie in. De Zweed was de grote man toen Smash’70 in 2019 de landstitel veroverde.