Eindelijk kan Nijhuis Bouw starten met bouw Hof van Blom in Hattem

video Om wolven op de Veluwe bij schapen weg te houden, is volgens betrokke­nen meer geld nodig

22 april Een miljoen euro is niet genoeg. Om wolven op de Veluwe bij schapen weg te houden, is meer nodig dan volgens het vorige week gepresenteerde preventieplan wordt vrijgemaakt door de provincie Gelderland. Dat zeggen organisaties als LTO en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN). Ze willen onder meer cameratoezicht, om zeker te weten of er überhaupt een wolf op bezoek is geweest.