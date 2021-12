En weer gaan dieven er als de wind vandoor met bladblazers en bosmaaiers: dit keer in Hattem

Wapenveld­se dijkbewo­ners stappen naar de hoogste rechter: ‘Waterschap heeft ons aan het lijntje gehouden’

Jarenlang stelden bewoners aan de Kanaaldijk tussen Wapenveld en Hattem nieuw- en verbouw van hun huizen uit, vanwege de verwachte dijkverbreding aan het Apeldoorns Kanaal. Ze woonden in een schuur of met een lekkend dak. Nu blijkt dat dit allemaal voor niets is geweest, stappen de woedende bewoners naar de Raad van State. ,,We hebben zes jaar van ons leven stilgezet.’’

