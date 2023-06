Esmée van der Veen uit Hattem wil de Max Verstappen van het kleiduivenschieten worden

Summer it up: swingend de zomer in met Zwols saxofoonor­kest, big band en musicus Rik Elings

Het Zwols saxofoonorkest For Saxes Only geeft samen met musicus Rik Elings en de High Moor Big Band een zomerconcert op zondag 25 juni in Schouwburg Odeon. Speciaal voor Summer it up heeft Elings Let The Sun Shine In uit de musical Hair gearrangeerd.