Experts na vele fouten rond moord op Dwoëny uit Hattem: ‘Niemand opgeleid om veiligheid gezin in gaten te houden’

Bestuur­lijke bezem over de Noord-Veluwe: vijf van de zes gemeenten hebben eind dit jaar een nieuwe burgemees­ter

Met Tanja Haseloop-Amsing heeft Oldebroek vanaf oktober een nieuwe burgemeester. Als in Epe ook een nieuwe burgemeester is geïnstalleerd, naar verwachting op 19 december van dit jaar, hebben vrijwel alle Noord-Veluwse gemeenten een nieuwe eerste burger. Alleen in Hattem zit Jan Willem Wiggers nog als 'ervaren rot'. Wat betekent dat voor de Noord-Veluwe?