Filip van As verkenner in Hattem

,,Hij heeft van ons drie opdrachten meegekregen”, aldus Palland over Van As. ,,Hij gaat kijken naar de vormen van samenwerking, de inhoud van de partijen en het proces. Daarmee hopen we op een coalitie dat Hattem laat bloeien.”

De Hattemer fractie van de ChristenUnie, na de verkiezingen weer de grootste in de Hanzestad, heeft de hoop dat Filip van As vóór 9 april het onderzoek heeft afgerond. De uitkomst deelt Van As met de ChristenUnie. Afhankelijk van de resultaten wordt er vervolgens verder gekeken naar een (in)formateur.

Filip van As was sinds april 2010 wethouder namens de ChristenUnie in buurgemeente Zwolle. In juni vorig jaar stapte hij op na een debat over de energietransitie. Hij mistte draagvlak voor een snelle omschakeling naar duurzame energiebronnen. ,,We hebben voor hem gekozen vanwege zijn ervaring. Daarnaast is hij onafhankelijk in de Hattemer situatie. Ik ben ervan overtuigd dat hij het proces goed gaat vormgeven”, aldus Palland.