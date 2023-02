Flinke file door botsende vrachtwagens op A28, snelweg is inmiddels weer vrij

indebuurt.nl Kijktip! Mariëlle Tweebeeke voor nieuw tv-programma naar Zwolse wijk Diezer­poort

In een nieuwe tv-serie van Andere Tijden over de huizenmarkt komt Zwolle aan bod. In Diezerpoort werd in 1962 de miljoenste naoorlogse woning van Nederland opgeleverd. Voor Mariëlle Tweebeeke een reden om een kijkje te nemen in de Zwolse wijk. Wat kunnen wij leren van de huizengeschiedenis?

