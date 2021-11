Gaat stikstof hotel Van der Valk in Hattem nog dwarsbomen? Milieuorganisatie is stellig: ‘De fouten zijn overduidelijk’

Zo komt Hotel Van der Valk naast de A28 in Hattem eruit te zien (40 meter hoog met 140 kamers)

Het hotel dat Van der Valk in de hoek van de A28 en de A50, op bedrijventerrein H2O, in Hattem wil bouwen, moet 40 meter hoog worden. Het bestemmingsplan moet daarvoor worden aangepast, want nu is een hoogte van maximaal 25 meter toegestaan. Het Hattemer plandeel wordt ondertussen klaargemaakt voor de komst van bedrijven. Voor de bouwvak liggen er straten, die moeten nog wel een naam krijgen.

26 juni