Gat in doorgebroken dijk bij Hattem wordt gedicht met 300 grote zandzakken

Chaotische start PlusOV kost gemeenten in Stedendrie­hoek opnieuw geld

18 juni De chaos waarvan in de beginfase sprake was bij PlusOV, de regionale vervoerscentrale in de Stedendriehoek, kost de aangesloten gemeenten opnieuw geld. PlusOV moet Willemsen de Koning, een van de vervoerders die werden ingehuurd, ruim een ton schadevergoeding betalen, zo heeft de rechter in een tussenvonnis bepaald. Ook ligt er nog een vordering van bijna zesenhalf ton.