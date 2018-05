Geen zee te stil voor plasticspeurder en zeilfanaat Theo te Winkel

Liefde voor de zeilsport. Een ongebreidelde passie voor het milieu en voor gezondheid. En een sterke behoefte om jongeren dingen te willen leren. Dat waren de drijfveren voor Te Winkel, van oorsprong mijningenieur, econoom, medisch wetenschapper en mediator/consultant, om een uitnodiging van zeiler Peter Hoefnagels te accepteren. ,,Peter was bezig aan een zeiltocht rond de wereld. Hij wist dat ik al eens de zeiltocht van Kaapstad naar de Azoren had gemaakt. Ik ken dus dat gebied, dat zich kenmerkt door windstilte. Daarom vroeg hij mij of ik mee wilde met z'n laatste etappe. En de tocht trok mij aan vanwege de manier waarop Hoefnagels reisde: op een duurzaam schip, zonder dieselmotor.''

App

Onderweg turfde Te Winkel alles wat hij op de 55 dagen durende reis in zee zag drijven. ,,Ik heb ruim negenhonderd waarnemingen gedaan en doorgegeven via een app; de Ocean Clean Up-app. Niet alleen plastic trouwens, ook wieren en andere plantaardige materialen heb ik onderzocht en gefotografeerd. Dit is oceanografisch heel interessant, want zo kunnen de verschillende stromingen in kaart worden gebracht. En als ik op dek aan het roer stond, had ik er toch de tijd voor. Normaliter, door de windstilte en het gebrek aan zeilboten daar, worden daar nooit zulke waarnemingen gedaan.''

Volledig scherm Theo te Winkel (rechts) vlak voor de vertrek in de haven van Kaapstad. © eigen foto Theo te Winkel

Een conclusie die Te Winkel trok, is dat ten zuidwesten van Afrika de zee opmerkelijk schoon is. ,,Over een gebied van pakweg tienduizend kilometer heb ik maar twaalf keer een plastic flesje, of een stuk boei of krat uit het water gevist. Ook de watermonsters waren schoon. Zó schoon dat we onderweg kookten in zeewater en er onze tanden mee poetsten.''

Vervuiling

In schril contrast met de reinheid van de zee in het zuidwesten, staat de vervuiling van de zee ten noordwesten van Afrika. ,,Op de Kaapverdische eilanden zijn veertig vrijwilligers samen twee dagen bezig om de baaien en duinen te ontdoen van plastic dat overwaait vanuit bijvoorbeeld Zambia. Het lijkt wel of alles in die landen in plastic zakjes zit, zelfs cola! En op St. Helena worden plastic en batterijen van de circa 4500 bewoners weliswaar verzameld en in een doos gestopt, maar in plaats van dat naar het vasteland te verschepen en te verwerken, begraven ze die doos daar in een kuil in de grond!''

Volledig scherm De zeilboot Ya op de windstille wateren voor zuidwestelijk Afrika. © eigen foto Theo te Winkel

Te Winkel vindt dat dat anders moet en kan. ,,Van duikers en veerbootkapiteins op de Noordzee, horen we dat het plastic afval daar echt minder wordt, sinds de plastic zakjes in Nederland verboden zijn. Maar daarmee zijn we er niet. Vissen zien een zakje aan voor een kwal en eten dan het plastic op. Een deel van het plastic in zee wordt door de zon afgebroken, maar er blijven altijd korrels achter. Echt, er worden in Marokko garnalen op de markt verkocht met die plastic korrels erin!''

Volledig scherm Haai met plastic band om zijn romp. © eigen foto Theo te Winkel

,,Behalve voor de gezondheid van de mens, is ook de gezondheid van de dieren in gevaar. Onderweg schuurde een haai steeds met zijn romp tegen de onderkant van onze boot. Toen we goed keken, zagen we dat het dier zodoende een plastic band van zijn romp probeerde los te krijgen. Wij hebben met een schaar ook nog geprobeerd de haai te verlossen, maar dat is niet gelukt.''

Volledig scherm Haai met plastic band om zijn romp. © eigen foto Theo te Winkel

