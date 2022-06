Gemeente Hattem houdt zomerse nieuwjaarsreceptie op sportpark ‘t Achterveen

Uitglijden bij recordpo­ging is er op de werkvloer van de molen in Hattem niet meer bij

De werkvloer van molen De Fortuin in Hattem is weer veilig. Bij gladheid was de kans op uitglijden de laatste tijd aanwezig, vooral voor onwetende bezoekers. De molenaars zijn daarom maar wat blij met de nieuwe planken: ,,Het loopt een stuk prettiger.’’

8 april