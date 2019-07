Gemeenteplan voor parkeren bij sportpark ‘t Achterveen Hattem biedt amper verbetering

De twee voetbalverenigingen in Hattem klagen al jaren over de krapte op de parkeerplaatsen bij hun clubterreinen. Bezoekers van het sportpark zien zich vaak gedwongen hun auto (illegaal) langs de weg te parkeren omdat er geen ruimte meer is op de parkeerplaatsen. Daardoor is de verkeersveiligheid van de Konijnenbergerweg en Hazenakker in het geding. Ook wordt er bij grote drukte geregeld illegaal geparkeerd in de bermen van het fietspad langs de voetbalvelden.