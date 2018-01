Gemeentesecretaris Hattem verkast naar Dronten

Van der Weerd maakte zijn vertrek donderdag bekend. Burgemeester Jan Willem Wiggers geeft aan dat hij content is met de werkzaamheden die de gemeentesecretaris in de Hanzestad heeft verricht. ,,Hattem is een kleine, zelfstandige gemeente en dat vraagt om een sterke netwerkorganisatie. In de afgelopen jaren werkten we onder andere aan een nieuw samenspel met de samenleving onder de naam Samen Hattem, een moderne aanpak van participatie en de ontwikkeling naar een organisatie waar onderlinge samenhang en integraal denken voorop staan. Daarnaast is stevige samenwerking in de regio van wezenlijk belang voor een kleine gemeente als Hattem. Daniël leverde een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelingen.''