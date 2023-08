Gekkenhuis in bioscopen, zo gaat het achter de schermen: ‘In 32 jaar nog nooit meegemaakt’

Popcorn is niet aan te slepen, personeel zwoegt door tot in de nachtelijke uren en kaskrakers Barbie en Oppenheimer blijven maar gaan. Een recordzomer voor bioscopen, maar zie dat als manager maar eens in goede banen te leiden. Een inkijkje in het leven van ‘onze’ biosbazen. ,,Een bezetting van 93 procent, nog nooit meegemaakt.’’