Gerestaureerd mozaïek na jaren weer terug in de Hattemse wijk

Over het mozaïek is de afgelopen jaren regelmatig wat te doen geweest, onder meer ook in de politiek. Het werk is in 1973 aangebracht aan één van de voormalige woningen van het Uilennest. Dit was ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Wonen Hattem, wat nu Triada is. De Hattemse kunstenares Bé Thoden heeft het mozaïek toen gemaakt. Maar nadat de voormalige woningen aan Uilennest in 2015 werden vervangen door het huidige wooncomplex, verdween de herinnering aan het jubileum.