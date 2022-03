Glorieuze winst Hattem Centraal maakt coalitievorming niet makkelijk

video | update Overleden man gevonden op bospad bij Hattem, omwonenden geschokt: ‘Afschuwe­lijk’

Op een pad in het bos in de buurt van de Burgemeester Honcooplaan in Hattem is vanochtend een overleden man aangetroffen naast zijn fiets. De schrik zit er goed in bij omwonenden. ,,Het voelt wel gek. Normaal laat ik daar de hond uit.’’

9 februari