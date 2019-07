Groene, gietijzeren hefwielen die gestolen werden tussen Hattem en Zwolle zijn nog altijd niet terug

Dwoëny’s hel: iedereen wist het, toch ging het mis. Had dit misdrijf voorkomen kunnen worden?

6 juli Iedereen wist het. Hulpverleners, agenten, gemeentemedewerkers en familieleden. De jarenlange relatie tussen Dwoëny van den Brink uit Hattem en Loetje K. stond bol van de problemen en agressie. En de liefde eindigde in februari 2018 in het donkerste scenario, toen K. zijn vriendin met veertien messteken van het leven beroofde. De toezichthouder maakte een kritisch rapport over de rol van de hulpverlening, maar concludeert desondanks: dit misdrijf was niet te voorkomen. Maar was dat zo?