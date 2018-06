'Groene speelruimte' in Hattem officieel geopend

Het ontwerp is ontstaan in overleg met bewoners van Assenrade. Buren en basisscholieren hebben in het voorjaar fruitbomen geplant. Op het terrein worden kinderen middels natuurlijke materialen uitgenodigd om te spelen of bijvoorbeeld te picknicken.

Zo is er een groene kathedraal van bomen, een houten huis van palen en een waterpomp met een stenen huis. De plattegronden van de 'huizen' zijn gebaseerd op de plattegrond van een prehistorische boerderij die tijdens archeologisch onderzoek is ontdekt in Assenrade. Daarnaast is er een picknickweide met fruitbomen, een klimboom en een wilgenhut.

Ontspanning