Grootste waterfiets ter wereld weer te water in Hattem

Een van de eerste dingen die opdrachtgever Bert van der Stoep van Vadesto zegt is ‘ik hou van aparte dingen’. En dat is duidelijk. 36 fietsen naast en achter elkaar op een groot catamaran-achtig vlot: de grootste waterfiets ter wereld is in bezit van Van der Stoep.

Volledig scherm De grootste waterfiets ter wereld is gerenoveerd door Zwolse studenten van Deltion en te water gelaten in Hattem © Hans van de Vlekkert

Van niets naar iets

Het lijkt allemaal een simpel concept, maar de studenten van Deltion denken daar anders over. ,,We zijn er sinds november druk mee geweest’’, zegt Ramon. Hij is nog terughoudend met het doen van trotse uitspraken nu het project eenmaal klaar is: ,,Er moet nog wel wat aan gebeuren’’, geeft hij toe. ,,Maar dat zijn details.’’ De opdrachtgever is wel trots: ,,Het is heerlijk om hier weer mee te kunnen varen.’’

De studenten kregen een gedateerde waterfiets. De fietsen zijn nieuw, het geheel is geschilderd en de ketting is opnieuw aangelegd. ,,We kregen alleen het frame binnen’’, legt student Mohamed (20) uit. ,,De fietsen stonden er nog niet op en de assen en schroef hebben we er ook aan toegevoegd.’’

Van der Stoep had de waterfiets al lang in gebruik. ,,Het werd tijd om er iets aan te doen. Uiteindelijk zijn de studenten begonnen aan de waterfiets, om wat ze geleerd hebben in de praktijk te kunnen brengen.’’ Het is natuurlijk een goede leerschool voor de studenten, maar een win-winsituatie voor Van der Stoep. ,,De uren die er in hebben gezeten, die hoef ik niet meer te betalen, maar al het materiaal loopt wel in de papieren.’’ Veel onderdelen moesten speciaal worden gemaakt.

Fietsen maar!