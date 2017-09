Grote belangstelling voor rouwdienst omgekomen Hattemer (61) bij drama N50

Hoe raar kan het leven lopen. Vorige week zondag praatte dominee Jan Geerts van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten na de dienst nog even na met Steven Wielink, zoals zo vaak. ,,Het ging over de eeuwigheid. Niet wetende dat het een dag later al werkelijkheid zou worden.’’

Steunbetuigingen

Wielink kwam die maandag om bij een ongeluk op de N50, net als een 23-jarige man uit Giethoorn. Hij werd 61. Hij woonde in Hattem, maar was sterk geworteld in Zalk. Zo werd het dorpsfeest van Zalk te elfder ure afgeblazen nadat bekend werd dat Wielink was overleden. Als onder meer directeur van Wielink Agrarisch Handelsbedrijf in Dronten en ouderling van de kerk was hij een bekende in de regio. En geliefd, blijkt uit de vele steunbetuigingen op internet. Honderden mensen zijn maandagmorgen bij de rouwdienst in de Bovenkerk in Kampen, waar de fraai binnenvallende zon enige troost biedt.