Hattem gaat door met Maatwerkfonds: kleine gift gemeente kan grote problemen voorkomen

Eerste steunou­ders in Hattem zijn al gematcht; uitkomst voor kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken

9 december Kinderen in Hattem die wat extra aandacht kunnen gebruiken en ouders die even ontlast zouden moeten worden in de opvoeding. Hiervoor is Stichting Welzijn Hattem (SWH) begonnen met het project Steunouders. Nu de gemeente ook bijdraagt in het project, is ook voor 2020 de financiering rond.