Hattem heeft eindelijk een eigen hospice

Het hospice, ofwel bijna-thuis-huis, is gevestigd in een van de aanleunwoningen van Hanzeheerd De Bongerd. Gea Heideveld, bestuurslid van de stichting Hospice Hattem: ,,We waren al jaren op zoek. We vonden het heel vervelend dat mensen uit Hattem voor hospicezorg uit moesten wijken naar andere steden of dorpen in de buurt. Uiteindelijk kwamen we in gesprek met Bouwina Schuttel (directeur van de zorginstelling, red.). Zij bood ons de mogelijkheid een van de aanleunwoningen te huren, zodra er een vrijkwam. In augustus kregen we de sleutel van dit appartement. We zitten nu midden in Hattem met een heel mooi uitzicht. Een mooi, licht appartement. Het voelt heel huiselijk. Het is een heel mooi resultaat.’’