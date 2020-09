Hattem is groot genoeg voor derde supermarkt, vindt provincie Gelderland ondanks kritiek

Video Hoe onze bossen in korte tijd veranderen: ‘Als je kleinzoon zelf opa is, wandelt hij over een heel andere Veluwe’

6 september Hij ziet het in zijn eigen achtertuin gebeuren. De vijgenboom die je zelfs in de winter niet meer naar binnen hoeft te halen. De Corsicaanse den in het bos vlakbij. Die had het in de jaren ’80 zwaar, maar doet het met de huidige ‘Italiaanse’ zomers in ons land uitstekend. Hoogleraar Europese bossen Gert-Jan Nabuurs durft de voorspelling wel aan: onze bossen gaan flink veranderen.