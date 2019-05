Hattem kijkt naar aanpak overlast roeken

Bewoners van die straten hebben vorig jaar zomer een enquête gekregen over de overlast. ,,Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat er inderdaad overlast wordt ervaren door roeken. We vinden het vervelend dat die overlast wordt ervaren. Daarom werken we aan een oplossing. We zijn bezig met het schrijven van een zogenaamd Roekenplan’’, zegt woordvoerder Marieke Schütten van de gemeente Hattem.

Beschermd

De provincie Gelderland is, op basis van de Natuurwet, verantwoordelijk voor het verlenen van een ontheffing voor het eventueel verplaatsen van roeken. Het zomaar verplaatsen of verjagen van de kraaiachtigen mag niet, want het beestje en het nest is beschermd.

Grote vraag is bovendien: waar moeten de dieren heen bij verplaatsing? Een goede plek is nog niet gevonden. ,,We zijn met de provincie Gelderland in gesprek om te kijken wat mogelijke oplossingen zijn voor het vinden van een geschikte locatie. Het proces heeft door het nog niet kunnen vinden van een locatie enige vertraging opgelopen’’, aldus Schütten.

Maatregelen

De omwonenden van de Waalstraat en de Burgemeester Bijleveldsingel gaven vorig jaar in deze krant aan dat de meeste overlast juist in deze periode wordt ervaren. Maar omdat de roek een beschermde diersoort is, kan de gemeente geen andere maatregelen treffen. Het streven is nu om het Roekenplan zo snel mogelijk af te maken, zodat er voor volgend voorjaar met een eventuele verplaatsing aan de slag gegaan kan worden. De gemeente Hattem meldt dat de aanvraag en afhandeling van de ontheffing wel 20 tot 26 weken in beslag kan nemen.