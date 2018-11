Hattem krijgt hogere OZB vanwege investeringen in onderwijs en openbare ruimte

Brand in kiosk Hattem waarschijn­lijk niet aangesto­ken

27 oktober De brand die vorige maand kiosk de Leemcule in Hattem in as legde, is waarschijnlijk niet aangestoken. Dat laat de politie weten. ,,Het onderzoek is weliswaar nog niet afgerond, maar tot dusver wijst niets op brandstichting”, aldus een woordvoerder.