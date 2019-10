Hattem moet even door zure appel heen met werk aan Zuiderzeestraatweg en Geldersedijk

Het kruispunt Geldersedijk/Zuiderzeestraatweg in Hattem is volgend weekend volledig afgesloten voor al het verkeer. Automobilisten worden dan via de snelweg omgeleid, (brom-)fietsers kunnen via de ‘rode brug’ van en naar de Hanzestad.

De afsluiting is onderdeel van de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg, die al een tijdje in volle gang zijn. Het volledige Hattemse traject van de Zuiderzeestraatweg, van de IJsselbrug tot de gemeentegrens bij Hattemerbroek, krijgt een nieuwe laag asfalt. Bovendien wordt de kruising met de Hilsdijk en de Oostersedijk vervangen door een rotonde.

Dat laatste gebeurt over twee weken, als de scholen herfstvakantie houden. In het eerste weekend van de vakantie, van vrijdagavond 18 oktober (19 uur) tot maandagochtend 21 oktober (6 uur) is de kruising met de Geldersedijk afgesloten voor alle verkeer.

Gevaarlijke kruising

Hattem krijgt het wat dat betreft even voor de kiezen, want ook langs de Geldersedijk worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd. Op de Zuiderzeestraatweg wordt middels verkeerslichten op een gedeelte van de weg eenrichtingsverkeer gehanteerd. ,,Als we het kruispunt afsluiten, zorgen we dat mensen daar wel weer gewoon langs kunnen’’, zegt omgevingsmanager Kim Timmermans van KWS Infra, dat de werkzaamheden aan de Zuiderzeestraatweg uitvoert.

,,We zijn nu bezig met de kruising bij de Hilsdijk’’, vervolgt Timmermans. ,,Daar leggen we een rotonde aan, want de kruising was soms best gevaarlijk. Vooral vanwege het vrachtverkeer. De kabel- en leidingboeren zijn daar nu bezig. In een eerder stadium hebben we al een duiker verlegd.’’

Geldersedijk wordt fietsstraat

Een andere aannemer, Schagen, is ook al even aan het werk langs de Geldersedijk in Hattem. Fietsers moeten daardoor al geruime tijd omrijden. De parallelweg binnen de bebouwde kom krijgt een betonnen rijbaan en een voetpad. Het deel van de Geldersedijk buiten de bebouwde kom, tot aan de oude IJsselbrug, wordt ingericht als fietsstraat. Voor dat laatste heeft de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar gesteld.