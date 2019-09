Hattem moet fors meer bouwen vanwege Zwolse belangstelling

Die dertig procent komt vanwege de hoge instroom van bewoners vanuit Zwolle. In de afgelopen zes jaar zijn er 230 meer huishoudens uit Zwolle in Hattem komen wonen dan dat er Hattemers naar Zwolle zijn vertrokken. Ook vanuit Oldebroek is er een instroomoverschot, maar dat is met 10 huishoudens veel kleiner. Na Kampen, Raalte en Dalfsen is Hattem de populairste regiogemeente voor vertrekkende Zwollenaren, zo blijkt uit het onderzoek.