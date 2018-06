Hattem omarmt Obstacle Run

Het zit er dik in dat er volgend jaar weer een obstacle run door Hattem wordt gehouden. ,,We moeten natuurlijk nog evalueren, maar de eerste indruk is positief'', meldt ondernemer en mede-organisator Robert Bosch. Ook z'n collega Wilfred Willemsen vindt het evenement, gekoppeld aan De Langste Dag van Hattem en Heibel in de Haven, voor herhaling vatbaar.

Lovend

Zowel de toeschouwers als de deelnemers zijn lovend. ,,Het was zwaar, maar ontzettend leuk'', zegt Tom van Raalte uit Kampen. Hij dacht dat hij alleen met zijn broer en een vriend zou meedoen, maar stiekem besloten zijn maten er voor Van Raalte een vrijgezellenfeest van te maken. Het kwam hem op een vreemde outfit bij de start te staan. Waarvan hij zich overigens al snel ontdeed. ,,Zo'n parcours afleggen in zo'n pak, dat ging gewoon niet."

De negenjarige Nicole van Duinen uit Hattem verschijnt samen met zeventien leerlingen van basisschool Het Palet aan de start. Ze doen niet alleen mee omdat ze het 'leuk en gezellig' vinden, maar ook om geld in te zamelen voor een goed doel: woon- en logeerhuis voor ernstig zieke kinderen, Mappa Mondo in Wezep. Alle kinderen kregen sponsorgeld toegezegd van familieleden en vrienden bij een deelname aan de hindernisloop. Hoeveel ze ophaalden, weet Nicole nog niet, maar wel wat haar bijdrage is: ,,109 euro en 20 cent."

Hindernissen

Ook de tienjarige Juliana Stuifzand uit Apeldoorn spreekt van zware hindernissen. Zij deed net als Tom en Nicole mee aan de run over vier kilometer met vijftien obstakels.

Gerrit Bronsveld uit Hattem schreef zich in voor de langste afstand met dertig hindernissen. ,,Ik ben deze lengte gewend'', zegt hij voor de start, ,,maar hier zie ik toch wel een beetje tegenop.'' Ook Gerrit wordt vandaag gesponsord. ,,We gaan met een groep mensen van onze kerk naar Malawi, waar een echtpaar zendingswerk verricht. Daar zamelen we met allerlei acties geld voor in.''

De organisatoren van de Obstacle Run hebben ook een goed doel uitgekozen om geld aan te doneren: het team Chicks on a Mission, dat zich inzet voor Alpe d'HuZes.

Roerend eens