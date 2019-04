Hattem onderzoekt eigen dienstverlening

VIDEO Weidevo­gels in de stress door droogte, maar boer Jacob schiet ze in Hattem te hulp

23 april Jacob van Emst loopt door de weilanden in de Hoenwaard bij Hattem, die hij in samenwerking met Geldersch Landschap beheert. Hij wijst naar de grond. De scheuren aan het eind van zijn wijsvinger vertellen het verhaal: het is droog. Het is zelfs zo droog, dat Van Emst zich zorgen maakt over de weidevogels. ,,Dit is niet normaal, het is pas april!’’