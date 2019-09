Hattem overvallen door snel vertrek van burgemeester Wiggers, hoe nu verder?

Duidelijk is dat Hattem overvallen is door het snelle vertrek van haar burgemeester. Maandagmiddag wordt het nieuws wereldkundig gemaakt, de wethouders en raadsleden zijn afgelopen weekend pas op de hoogte gebracht. Maandag en dinsdag is iedereen in het kleine stadhuis aan de Markt in de binnenstad van Hattem dan ook bezig met de vraag: hoe nu verder? ,,Het is allemaal wat halsoverkop’’, zegt gemeentewoordvoerder Saskia Lammerts.