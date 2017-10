Hattem pakt veelbesproken drempels aan

Bewoners van de straten Hogenkamp en Randweg in Hattem, maar ook passanten, deden de afgelopen jaren hun beklag over de drempels. Bij de politiek, op het stadhuis en bij deze krant. Automobilisten moeten allerlei capriolen uithalen om schadevrij over de drempels te komen. En fietsers gingen maar over de stoep, terwijl mensen met een scootmobiel in de goot bleven steken.

Knelpunten

De gemeente wilde een evaluatie van de verkeersmaatregelen die in de wijk waren getroffen. Die is er nu en de uitkomsten zijn helder: aanpakken die drempels. Dat gebeurt 'naar verwachting' eind van dit jaar, laat de gemeente Hattem weten.

Wethouder Jan van der Heeden is tevreden: ,,Door de resultaten van de evaluatie samen met de bewonerscommissie te analyseren hebben we goed kunnen achterhalen waar de knel- en leerpunten zitten. Ook hebben we samen nagedacht over de beste oplossingen voor deze knelpunten. Ik verwacht dat we met de voorgestelde aanpassingen de voornaamste bezwaren in de buurt kunnen wegnemen en het vertrouwen weer kunnen herstellen."