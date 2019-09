Hattem speelt meteen in op ludieke actie Peter Heerschop: ‘Gelijk nieuw bord ontworpen!’

videoCabaretier Peter Heerschop is er wel uit: Amsterdam is veel te druk en daarom moet Hattem de nieuwe hoofdstad van ons land worden. ‘Hattem heeft hem. Pats!’. Ondernemersvereniging HAVO speelt gelijk in op de ludieke actie, heeft al een nieuw plaatsnaambord in de maak en roept Peter Heerschop op te solliciteren als burgemeester.

,,Super mooie promotie, Hattem wordt genoemd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee’’. Voorzitter Klaas van Dieren van de plaatselijke ondernemersvereniging HAVO is blij met de aandacht voor zijn Hattem. ,,Natuurlijk is het een ludieke actie maar we we staan als Hattem maar mooi weer op de kaart. I am Hattem, fantastisch toch?!’

Rolkoffers

Cabaretier, acteur en schrijver Peter Heerschop hield in de 538 Ochtendshow een warm pleidooi voor de pittoreske Hanzestad als nieuwe hoofdstad van ons land. Volgens de 58-jarige Heerschop is het veel te druk in Amsterdam. ,,Laten we onze hoofdstad verplaatsen naar een dorp op de Veluwe. Ik noem maar wat: Hattem. Hattem heeft hem. Pats. Hattem heeft elk jaar 15 miljoen toeristen. Er gaan 300.000 rolkoffers per dag door Hattem. I am Hattem’’, riep Heerschop spontaan uit:

Parel

Dat Hattem een stad is en geen dorp, is Heerschop vergeven, lacht Van Dieren. ,,Hattem kreeg nota bene eerder stadsrechten dan Amsterdam. Maar hij heeft zich verder heel goed ingelezen. Wist van het bestaan van ons sportpark, hij noemde Het Achterveen de nieuwe thuisbasis van Ajax’’. Volgens Heerschop kunnen op de velden van Hattem en Hatto-Heim de Champions League-tegenstanders van de Amsterdammers prima terecht. ,,Hattem heeft hem. De Gaypride op de Veluwe. Op Het Achterveen ontving Hattem-Ajax Valencia, Chelsea en Lille. Geef ze het Songfestival, Hattem het Songfestival. Pats! Hattem heeft hem’’, adviseert Heerschop ook nog op de valreep.

Plaatsnaambord

Van Dieren kan er hartelijk om lachen, ziet er de lol van in. Toevallig zit in Hattem TrafficSupply, naar eigen zeggen dé grootste online aanbieder van verkeersborden, tekstborden en informatieborden. ,,Zij hebben direct een nieuw plaatsnaambord ontworpen. Hattem, hoofdstad van Nederland. Het is natuurlijk een ludieke actie, een fotobewerking. Maar hij doet het goed. Hattem is ooit al eens verkozen tot Parel van de Veluwe. Hoe mooi is het als we het mooiste plekje van Nederland worden?’’

Quote We moeten het mooie behouden. Op massa’s toeristen in de stad zitten we niet te wachten Klaas van Dieren,, voorzitter HAVO

Maar miljoenen toeristen die met hun rolkoffers door de Kerkstraat en over de Markt denderen, hoeft nu ook weer niet , zegt Van Dieren. ,,Nee joh, we moeten het mooie behouden. Op massa’s toeristen in de stad zitten we niet te wachten. Die uitdaging moet Amsterdam zelf maar aangaan.’’

Burgemeester

Wat promotie betreft zijn de ondernemers heel blij met de actie van de cabaretier. Ze zien zelfs een nieuwe carrière voor Heerschop weggelegd in het Hattemse. ,,Burgemeester Jan Willem Wiggers is altijd een goede promotor van onze stad geweest maar als hij dan toch vertrekt en vervangen moet worden, is Peter Heerschop misschien wel een goede opvolger. Laat hij het vaandel overnemen. We dragen Peter Heerschop voor als onze nieuwe burgemeester’’, reageert Van Dieren spontaan.