Hattem verduurzaamt met oase van groen: ‘Het was een bakstenenparadijs’

MET POLL Zo moet drukke ringweg in Zwolle aangepakt worden: snelheid flink omlaag (en dat is niet het enige)

De snelheid op de Ceintuurbaan in Zwolle gaat terug van 70 naar 50 kilometer per uur. Ook komen er minder rijstroken op de drukke Zwolse ringweg. Dat is althans het advies dat de gemeente krijgt om de stad in de toekomst bereikbaar te houden zonder dat dit zorgt voor meer autoverkeer. ,,Er moet in Zwolle een groot aantal zaken veranderen.”

19 januari