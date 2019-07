Hattem wil krachten bundelen voor meer geld

Hattem koerst af op diepe rode cijfers. In 2023 loopt het tekort op tot circa 1,9 miljoen euro, verwacht het gemeentebestuur. De meeste fracties en ook het college vinden dat de tekorten vooral zijn veroorzaakt door Den Haag. Of, zoals Teun Juk van het CDA zei: meneer Rijk. ,,We moeten de krachten bundelen richting de Rijksoverheid’’, liet hij in een vurig betoog weten. Juk kondigde verder Hattemse amendementen aan tijdens het CDA-congres, later dit jaar. Hij vroeg andere partijen om ook bij partijgenoten van de provincie en de Tweede Kamer te lobbyen, om bijvoorbeeld een grotere bijdrage voor de jeugdzorg te ontvangen.