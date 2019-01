Hattem wordt ‘smart city’ met publiek wifi-netwerk

Nieuwe energie van oude vuilstort in Hattem: veld van 6000 zonnepane­len

10 januari De voormalige vuilstort in Hattem gaat plaats bieden aan 6.000 zonnepanelen. Dat is het plan van Powered by Hattem, de energiecoöperatie die Hattem in 2030 zelfvoorzienend wil maken op energiegebied.