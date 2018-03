Hattem zoekt 'Hanze-kunst'

Gedenkstenen voor Hattemers

12:55 De 'struikelstenen' zijn een initiatief van de Stichting Gedenkstenen Hattem (SGH) en worden op 18 april onthuld. Ze worden gelegd ter ere van Gijsbrecht van den Ende en Jacob Jan Hoogers. De datum van 18 april is gekozen, omdat Hattem op deze dag in 1945 is bevrijd.