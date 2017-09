Onlangs is Hattemer Dick Borst onverwacht overleden. Hij was vooral bekend als de secretaris van vv Hattem, een functie die hij liefst veertig jaar vervulde. Maar hij was ook politiek actief in Hattem, waar hij tussen 1978 en 1988 raadslid was voor de Partij van de Arbeid.

Borst stond midden in de maatschappij, zeggen Wieneke van Regteren en Geert Winkel namens PvdA Hattem, 'was heel toegankelijk, doelgericht en was begaan met mensen'. In de gemeenteraad maakte Borst zich vooral sterk voor het verenigingsleven en voor het sociale welzijn van de Hattemer bevolking. Hij was bijvoorbeeld nauw betrokken bij de Daendelshal en bij de eigen huisvesting van de tafeltennisvereniging Smash’70.

Na de periode in de gemeenteraad bleef Borst betrokken bij de PvdA als klankbord voor de PvdA-raadsleden en bovendien was hij zeer actief in de verkiezingscampagnes. Ook heeft menig Hattemer in al die tijd zijn hulp ingeroepen als lokale ‘ombudsman’.

"Hij was een bevlogen man die heel slecht tegen onrecht kon. Als hij vond dat dingen anders moesten of dat mensen tekort werd gedaan, dan ging hij er volledig voor. Recht door zee, wars van flauwekul: aanpakken was zijn motto. Een man met het hart op de goede plaats."