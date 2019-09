Hattemer Hans Tijssen kan hele middagen klooien met zijn zelfgebouwde blasterbeam, een uniek instrument

,,Ik was gefascineerd door het geluid van dat instrument’’, zegt hij daar nu over. Hij wilde het instrument -een combinatie van een percussie- en een snaarinstrument - naar Nederland halen. ,,Maar zo'n ding vervoeren, dat is eigenlijk niet te doen. Daarom heb ik hem zelf gebouwd.’’ Hij durfde het wel aan omdat hij best handig is. De royaal opgezette studio in zijn Hattemse achtertuin bouwde hij immers ook zelf.