Hattemer hoogspanningsleiding ondergronds brengen voor nieuwbouw kost 15 miljoen

19 november Het einde van stinkende, lawaaierige scooters en brommers is in zicht. De verkoop van hippe, elektrische varianten schiet omhoog. Neem Trade&Traffic Plus in Wezep dat dit jaar een verkooprecord verwacht, nu de voorraden in een grote Zwolse opslagloods maximaal aanvult en in 2020 een verveelvoudiging van de omzet voorspelt.