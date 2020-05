Hattemer kunstschilder René Kinket (72) overlijdt totaal onverwacht

in memoriamIn de bloei van zijn - gepensioneerde - leven is zondag de 72-jarige kunstenaar René Kinket uit Hattem plotseling overleden. Hij is bekend van zijn metersgrote muurschilderingen en ook van zijn atelier in het Voerman Koepeltje. Hij was nog volop actief als vrijwilliger in het Voerman Museum.