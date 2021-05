Hattemer tien geboden aan de vergetelheid ontrukt

Caroline ‘pakt kans’ en zo heeft de binnenstad van Hattem een hotel

5 april Eetgelegenheden voldoende in het historische centrum van Hattem, maar een hotel? Dat was er nog niet. Tot nu, want in een voormalige slagerij heeft Aparthotel Hattem de deuren van de vijf kamers geopend. ,,Het is ook wel een droom als het zo uitkomt.’’