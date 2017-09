Hattemers kunnen mantelzorgcompliment aanvragen

Wie vindt dat een mantelzorger in Hattem een steuntje in de rug verdient, kan tot 1 september een mantelzorgcompliment aanvragen. Deze kan aangevraagd worden door iemand die mantelzorg ontvangt of een professionele zorgverlener.

Alleen mantelzorgers die minimaal acht uur per week voor een periode van minimaal drie maanden mantelzorg verlenen, kunnen in aanmerking komen voor het zogeheten mantelzorgcompliment. Het compliment is feitelijk een geldbedrag van honderd euro.

Groot belang

Wethouder Martijn Hospers: "Er zijn veel mensen die tijd en liefde investeren in het verlenen van mantelzorg. Niet alleen volwassenen, maar er zijn ook kinderen en jongeren die zorgen voor een ouder, broertje of zusje. Veel mantelzorgers vinden het volstrekt normaal en vanzelfsprekend dat ze deze zorg verlenen. Dat neemt niet weg dat ze voor onze samenleving van ontzettend groot belang zijn. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen langer in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Of dat mensen langer en beter de regie over hun eigen leven houden.”

In het zonnetje

Hospers vervolgt: “Hoewel mantelzorg vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren, is het een goed gebruik om mantelzorgers eens per jaar extra in het zonnetje te zetten. Dat doen we onder andere door middel van het mantelzorgcompliment.”