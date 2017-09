Hattemers mogen meedenken over verkeer

Inwoners van Hattem mogen meedenken over het verkeer en vervoer in de gemeente. De gemeente Hattem werkt aan een nieuw plan over dat thema, omdat het huidige plan al twintig jaar oud is. Ze wil daarvoor graag input van bewoners en ondernemers, die immers dagelijks ervaring opdoen in het verkeer.