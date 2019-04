Hattemers oordelen over ontwerpen bestrating Markt

video Dor­cas-familie gooit deur Hattemer winkel open

9 april Maar liefst drie maanden stevig doorwerken door tientallen vrijwilligers is bekroond met een topdrukke eerste dag van de Dorcas winkel in Hattem. In een deel van het voormalige tuincentrum GroenRijk aan de Zuiderzeestraatweg is een royale winkel in gebruikte goederen gestart.