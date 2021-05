Hattems pand dat bol stond van de illegale praktijken voor lange tijd verboden terrein

video Na illegaal corona­feest nu miljoenen illegale sigaretten in vervallen pand: dit deel van Hattem staat niet in de reisgidsen

17 februari De rode loper ligt uit, maar aan het eind wacht een gebarricadeerde deur. Daarachter trof de politie dinsdag liefst 2,8 miljoen illegale sigaretten aan. In hetzelfde pand vierden vorig jaar zomer honderd mensen nog een illegaal coronafeest. Wat is er aan de hand in dit onooglijk stukje Hattem?