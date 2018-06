Hattemse buurvrouwen zijn blij met nieuwe pilot hondenpoep

Vaandrager en drie andere buurvrouwen uit de Rijnstraat in Hattem lieten vorige week in de Stentor hun onvrede blijken over het hondenpoepbeleid in de gemeente. Juist toen er een oplossing leek te komen, veranderde het college van burgemeester en wethouders van samenstelling. En daarmee leek de gemeentelijke koers ook te wijzigen.

Maar maandag koos de raad er tóch voor zo snel mogelijk met een pilot te starten. ,,Er wordt meer gehandhaafd'', weet Vaandrager, die wederom tot in de kleine uurtjes op de publieke tribune van het stadhuis zat. ,,En ze willen er geld voor vrij maken, om zo de mensen 'op te voeden'. Ook zal het gras van de uitlaatstroken gemaaid blijven worden."

Poepzuiger

Belangrijkste is misschien wel dat de poepzuiger weer van stal gehaald wordt. ,,Hoe vaak, dat staat nog niet vast. Maar ze willen daar iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt op zetten", heeft Vaandrager gehoord. Volgens haar roept de gemeente dat echter niet van de daken, omdat het in de hand zou kunnen werken dat mensen de hondendrollen laten liggen. De zogenaamde opruimplicht blijft echter; baasjes moeten zelf de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen. Op diverse plekken staan daarvoor prullenbakken en poepzakjes.

Vaandrager en drie buurvrouwen zochten vorige week de publiciteit in een uiterste poging om de gemeente het hondenpoepprobleem aan te laten pakken. Ze zitten naar eigen zeggen al vijf jaar in de stank, nadat de gemeente destijds besloot om de hondenpoep niet langer op te ruimen.

Zo snel mogelijk

Wanneer de pilot precies begint, is nog niet duidelijk. ,,1 juli bleek niet haalbaar en valt bovendien op een zondag", zegt Vaandrager. ,,Maar ze willen er wel zo snel mogelijk mee beginnen. En dat is in ieder geval eerder dan 1 januari, waar ook over gesproken werd."